Affonda nel porto di Acciaroli la barca che fu di Angelo Vassallo
Nella mattina di ieri, il porto di Acciaroli è stato teatro di un evento inaspettato: la barca
Ieri, all'alba, un evento inaspettato ha scosso la comunità di Acciaroli: la barca "Internazionale", emblema dell'amore e della dedizione del sindaco pescatore Angelo Vassallo, è stata trovata parzialmente affondata nel porto locale
Barca a vela affonda nel Porto di Sorrento: uomo salvato dalla Guardia Costiera - Momenti di paura nella mattinata di oggi, giovedì 26 giugno, nel Porto di Sorrento, dove una barca a vela, con una persona a bordo, è affondata: prima che l'imbarcazione potesse colare a picco, però, ...
Sorrento, barca affonda nel porto: salvato un uomo di 76 anni dalla Guardia Costiera - Sotto il comando del Comandante Andrea Pellegrino, il gommone GCB157 della Capitaneria è stato inviato con urgenza verso il porto di Sorrento, dove la piccola imbarcazione a vela stava andando a fondo ...
Porto d'Ascoli non è solo mare: affonda le sue radici in un antico porto fluviale che collegava l'entroterra al mondo Scopri con noi qualche curiosità sul nostro territorio
