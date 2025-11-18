Affonda nel porto di Acciaroli la barca che fu di Angelo Vassallo

18 nov 2025

Ieri, all'alba, un evento inaspettato ha scosso la comunità di Acciaroli: la barca "Internazionale", emblema dell'amore e della dedizione del sindaco pescatore Angelo Vassallo, è stata trovata parzialmente affondata nel porto locale L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

