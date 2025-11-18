Affari Tuoi potevi accettare | bufera su Valentina
Valentina dalla Puglia è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata andata in onda questa sera, martedì 18 novembre. La concorrente, originaria di Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani, nella vita fa l'assistente di un'agenzia di autonoleggio a Malpensa. Con lei in studio sua sorella Elisabetta. Le due hanno giocato con il pacco numero 17. A un passo dalla fine, la concorrente è rimasta con 20 euro, 200 euro e il cane mascotte Gennarino da una parte e con 10mila, 30mila e 300mila euro dall'altra. Quando il dottore le ha offerto 29mila euro, lei ha rifiutato ed è andata avanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
