Aeroitalia collega la Sardegna al Piemonte | dal 19 dicembre operativa la nuova rotta Cagliari-Cuneo

Ilgiornaleditalia.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due voli settimanali connettono l'isola con il cuore delle Alpi piemontesi. Biglietti in vendita da martedì 18 novembre Cagliari, 18 novembre 2025 - Aeroitalia annuncia l'avvio di un nuovo collegamento diretto tra Cagliari e Cuneo, operativo dal 19 dicembre 2025. La nuova rotta, con due frequ. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

aeroitalia collega la sardegna al piemonte dal 19 dicembre operativa la nuova rotta cagliari cuneo

© Ilgiornaleditalia.it - Aeroitalia collega la Sardegna al Piemonte: dal 19 dicembre operativa la nuova rotta Cagliari-Cuneo

Altre letture consigliate

aeroitalia collega sardegna piemonteI biglietti sono già in vendita. L’ad Gaetano Intrieri: «Un tassello importante della nostra strategia di sviluppo nazionale» - L’ad Gaetano Intrieri: «Un tassello importante della nostra strategia di sviluppo nazionale» ... Si legge su lanuovasardegna.it

Da Aeroitalia 22 nuovi voli Sardegna-Penisola per le feste - Aeroitalia annuncia l'aggiunta dei primi ventidue voli supplementari durante il periodo natalizio, per soddisfare la crescente domanda di viaggi da e per la Sardegna, che la compagnia assicura in ... Secondo ansa.it

Voli agevolati per la Sardegna, Aeroitalia pigliatutto - Sarà la compagnia Aeroitalia a collegare, in regime di continuità territoriale, Cagliari con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate a partire dal prossimo ... Lo riporta messaggeroveneto.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Aeroitalia Collega Sardegna Piemonte