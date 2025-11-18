Adeyemi multato per possesso illegale di armi | guai per l’attaccante del Borussia Dortmund! La ricostruzione dell’accaduto

Adeyemi è stato multato per possesso illegale di armi: guai per l’attaccante del Borussia Dortmund! Ecco cosa è successo. Guai giudiziari seri per Karim Adeyemi. L’attaccante del Borussia Dortmund e la sua compagna, la nota rapper svizzera Loredana Zefi, sono stati denunciati in Germania per possesso illegale di armi. Dopo un’indagine durata mesi, la sanzione è diventata ufficiale: la coppia dovrà pagare una multa salatissima da 450.000 euro. Il reato: possesso di tirapugni e taser. La notizia scuote la Bundesliga. L’indagine della polizia tedesca è partita negli scorsi mesi e si è conclusa con il ritrovamento, in possesso della coppia, di un taser e di un tirapugni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adeyemi multato per possesso illegale di armi: guai per l’attaccante del Borussia Dortmund! La ricostruzione dell’accaduto

