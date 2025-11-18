Addio alle Kessler Due vite a filo stretto che scelgono di sparire con la stessa perfezione con cui entrarono in scena

Inseparabili fino all’ultimo respiro, Alice ed Ellen Kessler se ne vanno a 89 anni così come avevano vissuto: in coppia, in simmetria perfetta, senza lasciare all’immaginazione il lusso di inventarsi un epilogo diverso. Gruenwald diventa l’ultima scena, una casa divisa da una sola parete scorrevole, più simbolica che architettonica, perché quelle due vite erano cucite . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Addio alle Kessler. Due vite a filo stretto che scelgono di sparire con la stessa perfezione con cui entrarono in scena

