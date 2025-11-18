Addio alle gemelle Alice ed Ellen Kessler | sui social l'omaggio dei fan
La televisione piange le gemelle Alice ed Ellen Kessler, dive in bianco e nero dell’epoca del grande varietà. Son o morte nella loro abitazione di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera, a 89 anni, e se ne sono andate insieme, decidendo per il suicidio assistito. Alice ed Ellen Kessler, le dive del varietà. Inseparabili per tutta la vita, le gemelle Kessler sono arrivate in Italia nel 1961 e hanno debuttato in Giardino d’inverno, successo firmato da Antonello Falqui: Gorni Kramer dirigeva l’orchestra, le coreografie erano di Don Lurio, le guest star Henri Salvador e il Quartetto Cetra. Un trionfo che spinse la Rai a ingaggiarle anche per Studio Uno, affidando loro la sigla d’apertura, le celeberrima Da-Da-Un-Pa. 🔗 Leggi su Amica.it
