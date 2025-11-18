Addio a Kevin Schettini giovane boxeur brianzolo | è morto a 23 anni

Monzatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un campione strappato troppo presto alla vita. La Brianza piange la morte di Kevin Schettini, giovane promessa della boxe morto nella mattinata di lunedì 17 novembre all'ospedale Manzoni Lecco. Originario di Usmate Velate, Kevin si era trasferito a Merate dieci anni fa ma non aveva mai reciso il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

addio kevin schettini giovaneE' morto Kevin Schettino, aveva 23 anni. Funrale il 19 - 30 nella chiesa di Velate le esequie di Kevin Schettini, 23 anni morto questa mattina all'ospedale ... Si legge su merateonline.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Kevin Schettini Giovane