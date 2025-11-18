Addio a Kevin Schettini giovane boxeur brianzolo | è morto a 23 anni
Un campione strappato troppo presto alla vita. La Brianza piange la morte di Kevin Schettini, giovane promessa della boxe morto nella mattinata di lunedì 17 novembre all'ospedale Manzoni Lecco. Originario di Usmate Velate, Kevin si era trasferito a Merate dieci anni fa ma non aveva mai reciso il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
E' morto Kevin Schettino, aveva 23 anni. Funrale il 19 - 30 nella chiesa di Velate le esequie di Kevin Schettini, 23 anni morto questa mattina all'ospedale ... Si legge su merateonline.it