Addetti comunali in Aula Altro scontro con la giunta
I dipendenti comunali tornano, puntuali, a protestare per il salario accessorio ed è sul capo di gabinetto del sindaco Matteo Lepore, Sergio Lo Giudice, che si scarica la rabbia dei lavoratori. Nel corso del confronto che si è svolto ieri dopo l’ennesima sospensione del Consiglio comunale, infatti, Lo Giudice più volte è stato interrotto da urla e fischi mentre tentava di ribadire le motivazioni per cui sul 2025 l’amministrazione ha stanziato un aumento pari a 2,4 milioni di euro nonostante i sindacati (confederali e di base) da settimane chiedano uno sforzo maggiore. "Non sappiamo come arrivare a fine mese", urla una lavoratrice, mentre i sindacati (che già avevano protestato all’assemblea Anci) insistono sul fatto che il Comune può alzare lo stanziamento sul salario accessorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
