Adani torna sulla frase Ora lo conosci Erling?! riferita a Haaland-Pio Esposito durante Italia Norvegia Svelato il motivo di quanto detto in telecronaca

Adani torna sulla frase «Ora lo conosci Erling?!» pronunciata durante Italia Norvegia e riferita a Haaland-Pio Esposito. Il motivo di quanto detto. Una battuta ironica che ha scatenato un polverone mediatico. Lele Adani, ex difensore e oggi opinionista, è intervenuto per fare chiarezza sulle sue parole pronunciate durante la telecronaca di Italia-Norvegia (persa 4-1 dagli Azzurri). Al centro della discussione, un commento dopo il gol di Pio Esposito – «Ora lo conosci, Erling? » (riferendosi al fatto che Haaland non conoscesse il centravanti dell’Inter a sua detta nella conferenza di vigilia – che ha richiesto una precisazione ufficiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

