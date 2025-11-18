Ad Alzano prima meditazione e lezione di yoga in lingua orobica

“Sètet zo, stà a scoltà ’l tò respìr. böta det, böta fò e lasa indá” (Siediti, ascolta il tuo respiro. Inspira, espira. e rilassati.) Basta sanscrito, lingue orientali o esotismi vari: si può meditare anche in dialetto bergamasco. Anzi, in lingua orobica. Il mondo olistico, per la prima volta, si apre alle tradizioni locali lombarde, portando la mindfulness dentro il patrimonio culturale del territorio. Questa novità verrà presentata domenica 23 novembre alle 10:30 ad Oriente Day, il festival delle discipline olistiche che si terrà sabato 22 e domenica 23 novembre ad Alzano Lombardo, negli spazi dell’ex cartiera, oggi Spazio Fase. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

