Acqua razionata in 42 Comuni della provincia | il nuovo calendario Sasi

Chietitoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mese di novembre continua con le interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica. Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, la Sasi spa ha programmato una nuova settimana di chiusure programmate da lunedì 17 fino a lunedì 24 novembre 2025, salvo diversa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

In Basilicata è stato un Natale con l’acqua razionata - La Regione, ricca dal punto di vista idrografico, paga sistemi di distribuzione dell’acqua vecchi e con numerosissime perdite, tanto che ... Riporta panorama.it

acqua razionata 42 comuniPesaro, acqua razionata: scatta l’ordinanza per la siccità di novembre - Così il sindaco Andrea Biancani presenta l’ ordinanza che limita l’uso di acqua potabile dell’acquedotto: stop a irrigazione di orti e giardini e al ... rainews.it scrive

Acqua al Sud: razionata per 1,3 milioni - In molti comuni del Sannio e dell’Irpinia, ormai, avere certezza sulla disponibilità d’acqua è chimera. Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Acqua Razionata 42 Comuni