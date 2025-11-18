Tempo di lettura: 3 minuti Nel fine settimana appena trascorso, Pietro Giordano e Luigi Moccia hanno portato in alto i colori della Tramonti Corse conquistando il National GT Challenge 2025. Sul circuito di Misano Adriatico l’equipaggio campano, al volante della Lamborghini Huracán GT, ha completato l’ultimo appuntamento con due significativi secondi posti che hanno consolidato la leadership maturata nel corso dell’anno. Dalla pista ai birilli, l’ Automobile Club Salerno si è poi messo in mostra anche al primo Slalom della Sambucina e al ventisettesimo Slalom delle Due Costiere Sorrento–Sant’Agata, dove non sono mancati risultati di rilievo in assoluto e nelle classi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aci Salerno, vittoria di Murino allo slalom della Sambuchina