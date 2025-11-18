Aci Salerno vittoria di Murino allo slalom della Sambuchina
Tempo di lettura: 3 minuti Nel fine settimana appena trascorso, Pietro Giordano e Luigi Moccia hanno portato in alto i colori della Tramonti Corse conquistando il National GT Challenge 2025. Sul circuito di Misano Adriatico l’equipaggio campano, al volante della Lamborghini Huracán GT, ha completato l’ultimo appuntamento con due significativi secondi posti che hanno consolidato la leadership maturata nel corso dell’anno. Dalla pista ai birilli, l’ Automobile Club Salerno si è poi messo in mostra anche al primo Slalom della Sambucina e al ventisettesimo Slalom delle Due Costiere Sorrento–Sant’Agata, dove non sono mancati risultati di rilievo in assoluto e nelle classi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Potenza ritrova la vittoria ma De Giorgio pensa già alla prossima: “A Salerno concentratissimi” - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, Ruote nella Storia: auto d'epoca in sfilata per le strade di Castela San Giorgio - Grande successo per la terza edizione di Ruote nella Storia nel salernitano, che ha visto equipaggi storici sulle quattro ruote e anche sulle due ruote attraversare luoghi ricchi di storia e di ... Da ilmattino.it
Aci-Istat,Aumentano incidenti, morti e feriti a Salerno - 570 gli incidenti stradali (+7,4% rispetto al 2021 quando erano stati 2. ansa.it scrive
ACI Salerno protagonista in pista a Monza - Ultimo appuntamento stagionale in pista per i piloti legati all’Automobile Club Salerno, impegnati sullo storico tracciato ... Segnala msn.com