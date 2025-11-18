Achille Lauro testimone dello sposo Matrimonio a Milano | il Sì del famoso e il compagno
Nel cuore di una Milano bagnata dalla pioggia, il 2025 ha regalato una scena destinata a restare nella memoria della moda internazionale: il matrimonio del famoso con il compagno. L’unione civile, celebrata a Palazzo Reale, ha trasformato una giornata grigia in un inno luminoso all’amore, complice la cornice storica che ha avvolto gli sposi in un’atmosfera raffinata e intima. Amici, colleghi e protagonisti della creatività milanese hanno animato un evento che, pur mantenendo un tono raccolto, ha mostrato tutta la potenza narrativa di una storia costruita lungo anni di vita condivisa. A rendere la cerimonia ancora più significativa è stata la presenza di Achille Lauro come testimone di nozze, ruolo affidato non solo a un artista affermato, ma a un amico di lunga data. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
