Accoltellata sul Raccordo a Roma e abbandonata sulla strada donna di 36 anni ricoverata | è grave

La donna è stata trovata questa mattina su una delle corsie interne del Gra con ferite da taglio al torace. Ha raccontato di essere stata colpita dal compagno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

