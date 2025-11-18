Accoltellata in auto a Roma | Aggredita dal mio compagno

Una donna di 37 anni è stata accoltellata, a Roma. Appena dopo l’accaduto è stata soccorsa sul Grande Raccordo Anulare, tra gli svincoli Cassia e Flaminia: è stata trasportata in ospedale in codice rosso. La donna, di origine peruviana, sarebbe stata aggredita con un arma da taglio – si ipotizza un coltello – dal compagno. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Accoltellata in auto a Roma: “Aggredita dal mio compagno”

