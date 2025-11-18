Accoglienza un altro no Dopo Monticelli Tresignana | Basta abbiamo già dato

Ilrestodelcarlino.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Monticelli, tocca a Tresignana ribadire il secco no all’ipotesi accoglienza nuovi migranti. Con il sindaco Mirko Perelli che, dopo un preventivo incontro avvenuto qualche giorno fa con la Prefettura, non lascia trasparire eventuali ripensamenti. "A Tresignana – spiega attraverso una nota proprio il primo cittadino – i residenti stranieri sono già il 14% della popolazione: oltre 900 su 6.900. Di questi 900 oltre il 60% sono extracomunitari. La nostra comunità oggi, con fatica ed investimenti su istruzione, sport e politiche sociali, è riuscita a costruire un equilibrio concretizzando nel tempo una reale integrazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

accoglienza un altro no dopo monticelli tresignana basta abbiamo gi224 dato

© Ilrestodelcarlino.it - Accoglienza, un altro no. Dopo Monticelli, Tresignana: "Basta, abbiamo già dato"

Scopri altri approfondimenti

accoglienza altro no dopoAccoglienza, un altro no. Dopo Monticelli, Tresignana: "Basta, abbiamo già dato" - Il sindaco Mirko Perelli, dopo la collega Lisa Duò, respinge al mittente l’ipotesi emersa dai primi contatti con la Prefettura. Da msn.com

accoglienza altro no dopoLa cultura dell’accoglienza per dare un futuro all'Italia - La Biennale dedicata ad adozioni e affido, che si è tenuta a Milano, ha mostrato un Paese capace di fare rete: famiglie, istituzioni e volontari uniti ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Accoglienza Altro No Dopo