Accoglienza un altro no Dopo Monticelli Tresignana | Basta abbiamo già dato

Dopo Monticelli, tocca a Tresignana ribadire il secco no all’ipotesi accoglienza nuovi migranti. Con il sindaco Mirko Perelli che, dopo un preventivo incontro avvenuto qualche giorno fa con la Prefettura, non lascia trasparire eventuali ripensamenti. "A Tresignana – spiega attraverso una nota proprio il primo cittadino – i residenti stranieri sono già il 14% della popolazione: oltre 900 su 6.900. Di questi 900 oltre il 60% sono extracomunitari. La nostra comunità oggi, con fatica ed investimenti su istruzione, sport e politiche sociali, è riuscita a costruire un equilibrio concretizzando nel tempo una reale integrazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoglienza, un altro no. Dopo Monticelli, Tresignana: "Basta, abbiamo già dato"

Scopri altri approfondimenti

"Convivialità delle differenze", non violenza, educazione al dialogo e all'accoglienza dell'altro..Ecco le nostre parole d'ordine per costruire la pace. Siete invitati a partecipare al nostro cammino!!!!? - facebook.com Vai su Facebook

Accoglienza, un altro no. Dopo Monticelli, Tresignana: "Basta, abbiamo già dato" - Il sindaco Mirko Perelli, dopo la collega Lisa Duò, respinge al mittente l’ipotesi emersa dai primi contatti con la Prefettura. Da msn.com

La cultura dell’accoglienza per dare un futuro all'Italia - La Biennale dedicata ad adozioni e affido, che si è tenuta a Milano, ha mostrato un Paese capace di fare rete: famiglie, istituzioni e volontari uniti ... Secondo msn.com