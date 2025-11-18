Accendono un braciere in cantina | due intossicati a Carobbio degli Angeli

Avevano acceso un braciere nella cantina, al piano seminterrato della loro abitazione a Carobbio degli Angeli. È questa l’origine dell’intossicazione da monossido di carbonio di due persone di 73 e 72 anni. I due sono stati ricoverati lunedì sera 17 novembre in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia. A soccorrere le due persone è stato il personale medico dell’Asst Bergamo Est. Il trattamento in camera iperbarica ha avuto inizio alle 20.30 e alle 22.30, al termine del quale i pazienti sono stati trasportati nuovamente all’ospedale di Seriate. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it