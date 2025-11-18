Accendono un braciere in cantina | due intossicati a Carobbio degli Angeli
Avevano acceso un braciere nella cantina, al piano seminterrato della loro abitazione a Carobbio degli Angeli. È questa l’origine dell’intossicazione da monossido di carbonio di due persone di 73 e 72 anni. I due sono stati ricoverati lunedì sera 17 novembre in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia. A soccorrere le due persone è stato il personale medico dell’Asst Bergamo Est. Il trattamento in camera iperbarica ha avuto inizio alle 20.30 e alle 22.30, al termine del quale i pazienti sono stati trasportati nuovamente all’ospedale di Seriate. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
News recenti che potrebbero piacerti
ACCENDONO UN BRACIERE IN CASA: RISCHIANO DI MORIRE INTOSSICATI ?CASTELLARANO - Intossicazione da monossido di carbonio: tre persone soccorse a Castellarano. Durante la notte del 11 novembre 2025 , poco dopo le 3.00, su richiesta dell - facebook.com Vai su Facebook
Accendono braciere in casa per scaldarsi, due intossicati - Secondo i Vigili del Fuoco, intervenuti insieme al personale del 118 ed ai Carabinieri, i locali erano senza riscaldamento. Secondo rainews.it
Accendono un braciere in casa per scaldarsi: intossicati in cinque - Nella notte due coniugi di trent'anni, originari del Mali e residenti a Pieve Porto Morone (Pavia), sono rimasti intossicati dopo che hanno acceso un braciere in casa per scaldarsi. Secondo fanpage.it
Accendono braciere per scaldarsi, intossicati - Intossicati dal monossido sprigionato da un braciere acceso all’interno di un vaso di ceramica, in casa. Riporta ilgiorno.it