' Accampamento' di senzatetto in piazza blitz della polizia locale | scattano 8 Daspo
Un vero e proprio ‘accampamento’ di senzatetto, con 8 Daspo. E’, in sintesi, quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì 13 novembre. Come riportato dal sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, l’amministrazione ha ricevuto la segnalazione di un bivacco presente in piazza Gobetti (prossima alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
