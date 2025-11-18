Abusi sessuali e pedofilia nelle chiese romagnole | numeri storie e identikit dei predatori
Le voci arrivano sempre piano, come un sussurro che attraversa i corridoi delle canoniche o le sacrestie di paese. Prima un sospetto, poi un racconto sommesso, infine il coraggio di parlare (quando si riesce a trovarlo). Sacerdoti, laici, scout, educatori e catechisti hanno approfittato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondisci con queste news
Alcune delle vittime di Jeffrey Epstein, l'imprenditore condannato per abusi sessuali e traffico di minori, hanno pubblicato un video per sollecitare il Congresso americano a votare la pubblicazione dei cosiddetti ‘Epstein files’ e fare definitivamente luce sul caso Vai su X
La Stampa. . Alcune delle vittime di Jeffrey Epstein, l'imprenditore condannato per abusi sessuali e traffico di minori, hanno pubblicato un video per sollecitare il Congresso americano a votare la pubblicazione dei cosiddetti ‘Epstein files’ e fare definitivamente - facebook.com Vai su Facebook
Le ombre della fede: le storie di abusi sessuali e pedofilia nelle chiese romagnole - La Rete l’Abuso documenta casi, condanne e testimonianze, svelando un fenomeno troppo spesso nascosto ... Scrive forlitoday.it
Il Vaticano indaga sul vescovo di Cadice e Ceuta per gli abusi denunciati da un ex seminarista - L'inchiesta del Vaticano sul vescovo Rafael Zornoza, accusato di abusi sessuali e psicologici su un minorenne dal 1994 al 2000 nel seminario di Getafe. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Pedofilia: Australia, il 7% dei preti accusati di abusi - Il 7% dei preti cattolici d'Australia è accusato di aver commesso abusi sessuali su minori dal 1950 in poi. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it