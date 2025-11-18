Abbondanza altro rilancio Torna in nazionale bulgara
"Il punto è che ho 55 anni, ma me ne sento 25. E allora rilancio, colpo su colpo, guidato dalla passione". Marcello Abbondanza, allenatore cesenaticense con la pallavolo nel sangue, ha appena aggiunto l’ennesimo traguardo a una carriera già ricchissima di soddisfazioni: oltre a guidare la prima squadra femminile turca del Fenerbache, che sogna di vincere tutto contro tutti in Europa, ha infatti appena firmato un contratto biennale (con opzione per il terzo anno) al timone della nazionale in rosa della Bulgaria. Coach Abbondanza, c’è sempre più carne al fuoco. "E’ quello che voglio. Ho accettato con entusiasmo una sfida estremamente ambiziosa, che per me corrisponde a un ritorno: avevo guidato la nazionale bulgara anche nel 2013 e pure in quell’occasione ero allo stesso tempo sulla panchina del Fenerbache". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
