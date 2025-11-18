Abbattimento delle baracche di piazza Giulio Cesare nominata commissione tecnica

Palermotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accelerazione decisiva sull’abbattimento delle baracche di piazza Giulio Cesare, che si trovano sul percorso della linea C del tram di futura realizzazione. Nominata una commissione tecnica. La notizia, a due mesi e mezzo dall'incendio che ha devastato alcune delle strutture che si trovano vicino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

