successo crescente di “A Time to Kill” su Netflix a livello globale. Il film del 1996, A Time to Kill, sta registrando una notevole impennata di visualizzazioni su Netflix quasi trent’anni dopo la sua uscita originale. Questo ritratto cinematografico, tratto dal romanzo di John Grisham, si colloca tra i titoli più popolari della piattaforma, confermando l’interesse persistente nei confronti delleönni storie di diritto e giustizia. posizione nella classifica mondiale e dati di visualizzazione. Alle ultime settimane, A Time to Kill si è posizionato al sesto posto nella classifica globale di Netflix, con circa 5,4 milioni di visualizzazioni e 13,4 milioni di ore trascorse davanti allo schermo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - A time to kill il thriller legale di john grisham che conquista netflix dopo 30 anni