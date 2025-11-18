A Subiaco la presentazione di A modo mio… basta un attimo – Biografia illustrata di Andrea Lo Vecchio

ROMA – Sabato 22 novembre, alle ore 17, nella biblioteca comunale di Subiaco (Roma), ci sarà la presentazione di “A modo mio. basta un attimo – Biografia illustrata di Andrea Lo Vecchio”, scritta da Giancarlo Colaprete e pubblicata da Compagnia Nuove Indye. L’iniziativa rientra nel calendario delle iniziative di “Subiaco Capitale del libro 2025”, proclamata dal Ministero della Cultura. Un’opera preziosa e unica nel suo genere, che intreccia ricordi appassionati e immagini per illustrare in maniera particolare la discografia mondiale di Andrea Lo Vecchio, autori di alcuni dei più importanti successi della musica italiana (da “Luci a San Siro” con Roberto Vecchioni a “Rumore” per Raffaella Carrà, oltre a “E poi” per Mina, oltre a tanti programmi televisivi) e raccontare non solo il percorso di uno degli artisti più versatili e prolifici della nostra musica, ma anche l’intensità di un’amicizia vera, fatta di stima, affetto e rispetto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - A Subiaco la presentazione di “A modo mio… basta un attimo – Biografia illustrata di Andrea Lo Vecchio”

