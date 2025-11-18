A Neymar è stata data una scadenza di sei mesi per dimostrare la forma fisica o affrontare l’affronto del Brasile per la Coppa del Mondo

2025-11-18 18:17:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore del Brasile Carlo Ancelotti afferma che Neymar avrà sei mesi per dimostrare di essere abbastanza in salute da essere considerato per la squadra della Coppa del Mondo 2026. Gli infortuni persistenti hanno impedito al miglior cannoniere del Brasile di giocare con la nazionale negli ultimi due anni. Lunedì, parlando in conferenza stampa, Ancelotti ha riconosciuto la diffusa attenzione attorno allo status dell’attaccante. “Pensavo che Neymar fosse solo un argomento in Brasile, ma vedo che è una questione globale”, ha detto Ancelotti. “Per fortuna si è ripreso dall’infortunio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com