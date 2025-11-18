A Monza il concerto di Marco Ferradini

18 nov 2025

Per tutti la sua voce resta indissolubilmente legata al noto brano "Teorema". Ma molti lo ricordano anche per la sigla del cartone animato. Nell'ambito della kermesse "Natale in Musica", legata a "Insieme a Natale 2025", il contenitore di eventi di Natale a Monza, nella città di Teodolinda fa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

