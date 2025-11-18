A Milano le case tremano per il metrò | E' impossibile stare in casa

"Si sente vibrare". "Ho dovuto sigillare i vetri delle finestre, è impossibile stare in casa". "La mia cucina 'viaggia'". Queste alcune delle testimonianze dei residenti tra la Stazione Centrale e piazzale Loreto a Milano. I palazzi sopra la linea 2 della metropolitana, dalle sei all'una di notte, tremano al passaggio dei convogli. Il reportage. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Milano le case tremano per il metrò: "E' impossibile stare in casa"

