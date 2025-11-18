A Livigno l’ultima sessione dell’esercitazione regionale dei Vigili del fuoco della Lombardia
È iniziata martedì 18 novembre a Livigno l’ultima fase dell’esercitazione regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, parte del programma di preparazione alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Questa settimana i Vigili del Fuoco saranno impegnati in scenari specifici legati al rischio valanghe. Grazie alla collaborazione del Comune di Livigno e della Ski Area Valandrea, che ha predisposto un’area innevata artificialmente, sarà possibile simulare interventi complessi in ambiente montano. Per l’occasione è stato installato un Posto di Comando Avanzato, con tenda pneumatica autonoma e riscaldata, ove poter svolgere le funzioni di coordinamento operativo anche in condizioni climatiche avverse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
