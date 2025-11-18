A dieci anni dal tragico incidente una targa e un angolo di lettura dedicati a Enrico Liverani
In occasione del decennale della scomparsa di Enrico Liverani, giovedì 20 novembre alle 10 nella sede della Cgil di Mezzano saranno inaugurati una targa e un piccolo angolo di lettura permanente, aperto alla cittadinanza. Interverranno alla cerimonia di inaugurazione, con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
