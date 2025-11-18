A dieci anni dal tragico incidente una targa e un angolo di lettura dedicati a Enrico Liverani

Ravennatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del decennale della scomparsa di Enrico Liverani, giovedì 20 novembre alle 10 nella sede della Cgil di Mezzano saranno inaugurati una targa e un piccolo angolo di lettura permanente, aperto alla cittadinanza. Interverranno alla cerimonia di inaugurazione, con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

dieci anni tragico incidenteBraccio della betoniera travolge operaio a Pozzallo, 36enne morto e un ferito nell'incidente in cantiere - Un operaio di 36 anni è morto in cantiere, travolto dal braccio di una betoniera. Secondo virgilio.it

dieci anni tragico incidenteMorì dopo la festa di laurea a Cassino: la madre patteggia dieci mesi - La madre di Eleonora Certelli, la ventunenne romana deceduta in un tragico incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1, nel ... Da ilmessaggero.it

dieci anni tragico incidenteDisastro stradale nella notte sulla Pedemontana: 10 i feriti, alcuni minorenni - Terribile incidente stradale nella notte sulla Pedemontana, tra gli svincoli di Bregnano- Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Dieci Anni Tragico Incidente