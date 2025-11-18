A Chieti una statua e un largo per il beato Giacomo Alberione giovedì l' inaugurazione

Una statua e un largo dedicati al beato Giacomo Alberione sacerdote, teologo e fondatore della Società San Paolo sorgeranno in piazzale Marconi a Chieti.Sarà una tre giorni ricca di appuntamenti, organizzata dall’Associazione dei Cooperatori paolini Abruzzo, quella di sabato 22, domenica 23 e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

