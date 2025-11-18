A Barcellona siamo passati da tribune infestate da criminali a spalti e tifosi senz’anima El Paìs

Come racconta El País, basta un’immagine circolata su X per capire in che stato si trova oggi il Barcellona (che sabato tornerà al Camp Nou): una dipendente del club che cammina a Montjuïc con un cartello “alzate la sciarpa”, costretta a simulare un entusiasmo che sugli spalti non c’è più. Da quella scena prende forma un racconto più ampio, fatto di stadi futuristici trasformati in centri commerciali, tifosi sempre più lontani. Montjuïc, invece di riaccendere il legame con la città, ha messo in luce disaffezione, abbonamenti crollati, fan zone senza vita e prezzi ormai fuori portata. Al Barcellona non c’è più entusiasmo sugli spalti, a prescindere dal ritorno al Camp Nou (Paìs). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - A Barcellona siamo passati da tribune infestate da criminali, a spalti e tifosi senz’anima (El Paìs)

Approfondisci con queste news

Spirit Arts. Slowheal · Trust The Process. Siamo tornati a Barcellona e vogliamo condividere con vuoi il recap del nostro ultimo ritiro: una settimana intensa al Das7 Hotel in Austria, immersi nella pratica della spada di Tai Chi e nella forma delle “Sette Stelle” - facebook.com Vai su Facebook

A Barcellona siamo passati da tribune infestate da criminali, a spalti e tifosi senz’anima (El Paìs) - El Paìs analizza attentamente la situazione dei biglietti e del tifo a Barcellona da quando è stato chiuso il Camp Nou e ora riaperto. Secondo ilnapolista.it

Tensione Barcellona, Flick dopo Dortmund: "Ho dovuto dire ai miei che erano passati, nessun campanello d'allarme" - La squadra di Flick infatti perde 3 a 1 in casa del Borussia Dortmund ma, forte del 4- Si legge su calciomercato.com