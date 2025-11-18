57 atenei italiani in classifica Qs su sostenibilità 5 ingressi

Tempo di lettura: 2 minuti Migliorano le performance degli atenei italiani nell’ambito della sostenibilità: un totale di 57 università italiane figurano – su un totale di circa 200 atenei di 106 diversi paesi del mondo – nella classifica ‘Qs World University Rankings: Sustainability 2026’, tra cui cinque nuove entrate. Di queste, 16 migliorano la loro posizione, sei mantengono la stessa posizione e diverse registrano i risultati migliori mai ottenuti, tra cui il Politecnico di Milano, l’Università Bocconi, l’Università di Trento, l’Università Politecnica delle Marche, l’Università degli Studi Roma Tre, l’Università di Salerno e l’Università degli Studi dell’Aquila. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

