Carpi (Modena), 18 novembre 2025 – Non è certo passata inosservata la presenza, questa mattina a Carpi, dello chef Alessandro Borghese, ospite dell’osteria di piazza Garibaldi, ‘Allosteria’. Qui ha girato una puntata del programma televisivo ‘ 4 Ristoranti’, durante il quale quattro ristoratori della stessa zona si sfidano per conquistare il titolo di miglior locale. ‘Allosteria’ di Alessandro Lancioni, con i suoi chef Simone Sessi ed Helga Veneruso, è l’unico locale carpigiano a contendersi il titolo mentre gli altri tre sono di Spilamberto, Sorbara e Modena. Tutti, per partecipare, hanno dovuto superare le accurate selezioni da parte della produzione del programma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - 4 ristoranti di Alessandro Borghese a Carpi. “Qui ogni piatto racconta sapori sinceri e tradizioni antiche”