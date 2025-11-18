22enne accoltellato a Milano per 50 euro ha un polmone perforato ed è gravissimo | 5 arresti 3 sono minorenni

Cinque giovani, tra cui tre minorenni, arrestati a Milano per tentato omicidio e rapina ai danni di un 22enne gravemente ferito.

Grave 27enne accoltellato in strada a Genova, fermato un 22enne Vai su X

Un giovane di 22 anni è rimasto invalido, con lesioni permanenti a una gamba, dopo essere stato accoltellato, massacrato di botte e rapinato di 50 euro da cinque suoi coetanei nei pressi di Corso Como Arrestati cinque ragazzi responsabili della violenza - facebook.com Vai su Facebook

Rapinato, pestato e accoltellato a Milano: 22enne resta invalido. arrestati cinque insospettabili, tre sono minorenni - Nei cellulari dei ragazzi (tutti di famiglie perbene e originari della Brianza) i messaggi in cui concordavano una versione, mostrando ... Da msn.com

Accoltellano e rapinano un 22enne per 50 euro che resta invalido: cinque arresti, tre sono minori - Arrestati cinque ragazzi che il 12 ottobre scorso a Milano hanno accoltellato, massacrato e rapinato di 50 euro un giovane 22enne ... Lo riporta fanpage.it

22enne accoltellato e rapinato a Milano, resta invalido - Un giovane di 22 anni è stato picchiato, rapinato e accoltellato a Milano da un gruppo di ragazzi, riportando lesioni permanenti a una gamba. Scrive ansa.it