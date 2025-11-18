22enne accoltellato a Milano per 50 euro ha un polmone perforato ed è gravissimo | 5 arresti 3 sono minorenni

Cinque giovani, tra cui tre minorenni, arrestati a Milano per tentato omicidio e rapina ai danni di un 22enne gravemente ferito. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

