18 novembre 1865 a Firenze la prima seduta del Parlamento del Regno d’Italia

Firenze, 18 novembre 2025 - Il 18 novembre 1865, esattamente 160 anni fa, Palazzo Vecchio accoglieva la prima seduta del neoeletto Parlamento del Regno d’Italia, segnando l’inizio del quinquennio in cui Firenze fu Capitale della nuova nazione italiana. Un passaggio storico di enorme valore, un anniversario che la Lega del Chianti Aps celebra oggi con “Firenze 65–25 ”, una giornata ricca di appuntamenti tra storia, musica e impegno sociale. Protagonista sullo sfondo – e non solo – sarà la figura di Bettino Ricasoli (1809-1880), il “Barone di Ferro”, statista toscano, imprenditore visionario e padre del Chianti moderno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
