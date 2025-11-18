15 cani rinchiusi in una gabbia di lamiere tra ossa e rifiuti | la scoperta inquietante a Cuneo

15 cani trovati a Saluzzo (Cuneo) vivevano rinchiusi in gabbie sporche tra rifiuti e ossa. Le Guardie zoofile li hanno salvati e cercano per loro nuove famiglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

