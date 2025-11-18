100 anni di Fiorentina l’incontro che ripercorre la storia della squadra e della città
Firenze, 18 novembre 2025 – La Fiorentina celebra l’orgoglio di una storia che nel 2026 toccherà il secolo di vita. Un anniversario che offre l’occasione per ripercorrere la storia della squadra e, contemporaneamente, per leggere le grandi trasformazioni che hanno interessato la città di Firenze. Con questo obiettivo è stato organizzato dalla Sms di Rifredi e dalla Lega Spi Cgil al Quartiere 5 il ciclo di incontri '1926-2026: 100 anni di Fiorentina 100 anni della città di Firenze', che il 19 novembre, dalle ore 18 alle 19,30, propone un nuovo appuntamento in via Vittorio Emanuele II 303. Sarà dedicato in particolare a ripercorrere gli anni dal 1970 al 2002, puntando l’attenzione su come la società di calcio viola e Firenze abbiano cambiato volto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
