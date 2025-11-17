zeno roveri del tennis giotto vince due tornei internazionali ad atene

Arezzo, 17 novembre 2025 – Doppio successo internazionale ad Atene per Zeno Roveri del Tennis Giotto. Il giovane tennista aretino, nato nel 2010 e accompagnato dai tecnici della federazione, ha trionfato nel singolare e nel doppio di due tornei J30 del circuito ITF - International Tennis Federation nell’Under18 organizzati nella capitale greca, al termine di un cammino di altissimo livello dove ha dimostrato la determinazione e la maturità per superare avversari maggiormente quotati come ranking e come esperienza. La prima affermazione è arrivata nel torneo individuale ospitato dall’impianto olimpico in concomitanza con l’ATP250 vinto da Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Lanazione.it

