Zeno Roveri del Tennis Giotto vince due tornei internazionali ad Atene
Arezzo, 17 novembre 2025 – Doppio successo internazionale ad Atene per Zeno Roveri del Tennis Giotto. Il giovane tennista aretino, nato nel 2010 e accompagnato dai tecnici della federazione, ha trionfato nel singolare e nel doppio di due tornei J30 del circuito ITF - International Tennis Federation nell’Under18 organizzati nella capitale greca, al termine di un cammino di altissimo livello dove ha dimostrato la determinazione e la maturità per superare avversari maggiormente quotati come ranking e come esperienza. La prima affermazione è arrivata nel torneo individuale ospitato dall’impianto olimpico in concomitanza con l’ATP250 vinto da Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
ZENO ROVERI VINCE IN SINGOLARE IN GRECIA Straordinaria impresa messa a referto sui campi in cemento outdoor di Atene (Grecia) dal 15enne Zeno #Roveri (n.2520 ITF) che ha conquistato il titolo di singolare nel J30 ellenico battendo in finale il padron - facebook.com Vai su Facebook
Zeno Roveri del Tennis Giotto è campione italiano Under15 - Il giovane tennista, nato nel 2010, ha trionfato nella rassegna nazionale andata in scena sui campi della Virtus ... Segnala lanazione.it
Zeno Roveri del Tennis Giotto vince il torneo Tennis Europe di Budapest - Il giovane tennista aretino, nato nel 2010, ha trionfato alla Sori Cup Under16 di Budapest e ha conquistato il ... Da lanazione.it
Al Tennis Giotto il premio “Costruiamo Gentilezza nello sport” - Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi e dall’associazione Cor et Amor al circolo ... Segnala corrieredellosport.it