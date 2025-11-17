Zelensky vola in Francia e ottiene altre armi da Macron | 100 caccia Rafale sistemi Samp-T e droni

Cento caccia Rafale compresi di armamenti, otto sistemi di difesa Samp-T e droni. Quando? Difficile dirlo. Per i jet si parla di un arco di dieci anni. Per i droni, la produzione dovrebbe partire alla fine del 2025. Con i russi che premono, la situazione per l’Ucraina si fa sempre più difficile, e queste misure sembrano mirate a scoraggiare nuove aggressioni, che non a dare man forte all’esercito di Kiev nell’immediato. In ogni caso la Francia promette sostegno militare al presidente ucraino Zelensky, impegnato in un tour – domani sarà in Spagna – per ricordare agli alleati che Kiev può resistere solo con l’aiuto occidentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zelensky vola in Francia e ottiene altre armi da Macron: 100 caccia Rafale, sistemi Samp-T e droni

