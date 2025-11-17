Yildiz Juve futuro in bilico? La Premier League muove i primi passi mentre i bianconeri lavorano al rinnovo del numero 10
Yildiz Juve, tra presente e futuro: i bianconeri provano a blindarlo, ma la Premier League osserva da vicino la situazione Kenan Yildiz rappresenta uno dei talenti più preziosi della Juventus, un numero 10 capace di imporsi con quattro allenatori diversi e di diventare un punto fermo del progetto bianconero. Tuttavia, il suo futuro contrattuale resta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
L'accordo tra le parti per il rinnovo di Kenan Yildiz non è ancora stato raggiunto! Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, l'entourage del turco chiede un contratto da 6 milioni di stipendio fino al 2030, mentre la Juve offre 5 milioni annui Il club dovre - facebook.com Vai su Facebook
Yildiz, la Premier League inizia a sondare il terreno: se non dovesse concretizzarsi il rinnovo con la Juventus… Svelato lo scenario per il futuro del numero 10 - Ecco lo scenario per il futuro del numero 10 Un talento speciale, un numero 10 cruciale per quatt ... Scrive juventusnews24.com
Juventus, su Yildiz si fionda anche il Real Madrid: il ruolo chiave di Elkann. La decisione di Vlahovic per il rinnovo - Un problema in più per la Juve che vorrebbe trattenere il proprio gioiello. Come scrive sport.virgilio.it
Yildiz Juve, rinnovo ancora in dubbio? Le richieste del calciatore e l’accordo non ancora trovato con la società: un dettaglio può favorire l’inserimento del Real Madrid! - Il Corriere dello Sport rivela le richieste turco: manca ancora l’accordo e un dettaglio può favorire il Real Madrid! Lo riporta calcionews24.com