Wet Floor di Fabio Pisano il 23 novembre all’Altrove Teatro Studio – Roma

Romadailynews.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

WET FLOOR Di Fabio Pisano Con Daniel Dwerryhouse e Federico Giaime Nonnis Regia Maria Assunta Calvisi Domenica 23 novembre ore 17 Altrove Teatro Studio – Via Giorgio Scalia, 53 Roma Domenica 23 novembre   all’Altrove Teatro Studio  va in scena  WET FLOOR, spettacolo scritto da  Fabio Pisano  e diretto da  Maria Assunta Calvisi. Ben è un giornalista rampante, sicuro di sé, Ruth è un signore delle pulizie intento a pulire il pavimento. Con la scusa del pavimento bagnato, Ruth costringerà Ben ad uno strano confronto fino a mostrare le sue vere intenzioni: sequestrarlo e punirlo per aver diffuso informazioni scorrette sul suo conto che hanno causato il crollo della sua vita (licenziamento, divorzio). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

wet floor di fabio pisano il 23 novembre all8217altrove teatro studio 8211 roma

© Romadailynews.it - “Wet Floor” di Fabio Pisano il 23 novembre all’Altrove Teatro Studio – Roma

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Wet floor”, debutta lo spettacolo sul cambiamento del ruolo dei media - Giovedì 14 novembre alle 21 al Cineteatro Gavazzeni di Seriate debutterà lo spettacolo “Wet floor – Cinque minuti di verità”, proposto da Uva Entertainment, piccola casa di produzione artistica ... Secondo bergamonews.it

L’informazione scorretta e la mancanza di verifiche al centro di “Wet floor”, spettacolo in scena giovedì e venerdì al Piccolo Teatro della Città - L’uso dell’informazione approssimativa e scorretta e, soprattutto, l’assenza di verifica seria, non solo nel giornalismo ma anche sui social, è la base da cui prende avvio la pièce Wet floor di Fabio ... Segnala lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Wet Floor Fabio Pisano