Wet Floor di Fabio Pisano il 23 novembre all’Altrove Teatro Studio – Roma

WET FLOOR Di Fabio Pisano Con Daniel Dwerryhouse e Federico Giaime Nonnis Regia Maria Assunta Calvisi Domenica 23 novembre ore 17 Altrove Teatro Studio – Via Giorgio Scalia, 53 Roma Domenica 23 novembre all’Altrove Teatro Studio va in scena WET FLOOR, spettacolo scritto da Fabio Pisano e diretto da Maria Assunta Calvisi. Ben è un giornalista rampante, sicuro di sé, Ruth è un signore delle pulizie intento a pulire il pavimento. Con la scusa del pavimento bagnato, Ruth costringerà Ben ad uno strano confronto fino a mostrare le sue vere intenzioni: sequestrarlo e punirlo per aver diffuso informazioni scorrette sul suo conto che hanno causato il crollo della sua vita (licenziamento, divorzio). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - “Wet Floor” di Fabio Pisano il 23 novembre all’Altrove Teatro Studio – Roma

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il tema dell’informazione e della verità delle notizie in questo testo in cui realtà e finzione arrivano a confondersi. WET FLOOR DAL 20 AL 22 NOVEMBRE ? Effimero Meraviglioso di Fabio Pisano con Daniel Dwerryhouse e Federico Giaime Nonnis regia - facebook.com Vai su Facebook

“Wet floor”, debutta lo spettacolo sul cambiamento del ruolo dei media - Giovedì 14 novembre alle 21 al Cineteatro Gavazzeni di Seriate debutterà lo spettacolo “Wet floor – Cinque minuti di verità”, proposto da Uva Entertainment, piccola casa di produzione artistica ... Secondo bergamonews.it

L’informazione scorretta e la mancanza di verifiche al centro di “Wet floor”, spettacolo in scena giovedì e venerdì al Piccolo Teatro della Città - L’uso dell’informazione approssimativa e scorretta e, soprattutto, l’assenza di verifica seria, non solo nel giornalismo ma anche sui social, è la base da cui prende avvio la pièce Wet floor di Fabio ... Segnala lasicilia.it