Von der Leyen a Ue | a Kiev servono 70mld
21.50 "Il deficit finanziario dell'Ucraina è significativo. Secondo le proiezioni preliminari del Fmi, ipotizzando che la guerra finisca entro la fine del 2026 e tenendo già conto di tutto il sostegno promesso, l'Ucraina dovrà comunque affrontare un enorme deficit che non potrà essere colmato senza l'iniezione di nuovi fondi". Lo scrive Ursula von der Leyen in una lettera ai 27. La presidente della Commissione europea indica in 70 miliardi il fabbisogno di Kiev nel 2026, in 64 nel 2027. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Argomenti simili trattati di recente
UCRAINA | Von der Leyen: 'Deficit Kiev enorme, servono 70 miliardi nel 2026 e 64 miliardi nel 2027'. Lettera ai 27 paesi membri: 'Ipotizzando che la guerra finisca entro la fine del 2026 e tenendo già conto di tutto il sostegno promesso, il Paese dovrà comunq - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | Von der Leyen: 'Deficit Kiev enorme, servono 70 miliardi nel 2026 e 64 miliardi nel 2027'. Lettera ai 27 paesi membri: 'II Paese dovrà affrontare un enorme deficit che non potrà essere colmato senza l'iniezione di nuovi fondi'. #ANSA Vai su X
Europa-Ucraina Von der Leyen: «Kiev in rosso, servono 70 miliardi» - Ursula von der Leyen ha inviato ai 27 governi comunitari l'attesa lettera in cui ha illustrato le tre strade da seguire per i finanz ... Scrive bluewin.ch
La lettera di von der Leyen agli Stati: servono 135 miliardi per salvare Kiev dal deficit - Ursula von der Leyen scrive agli Stati Ue e chiede nuovi fondi per coprire i 135 miliardi di deficit dell’Ucraina. Come scrive tag24.it
Von der Leyen mette sul tavolo tre opzioni per garantire all’Ucraina 130 miliardi nel prossimo biennio - Quest'ultima l'alternativa su cui punta la Commissione, l'unica le cui garanzie non inciderebbero sui bilanci nazio ... Si legge su eunews.it