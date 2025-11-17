Von der Leyen a Ue | a Kiev servono 70mld

21.50 "Il deficit finanziario dell'Ucraina è significativo. Secondo le proiezioni preliminari del Fmi, ipotizzando che la guerra finisca entro la fine del 2026 e tenendo già conto di tutto il sostegno promesso, l'Ucraina dovrà comunque affrontare un enorme deficit che non potrà essere colmato senza l'iniezione di nuovi fondi". Lo scrive Ursula von der Leyen in una lettera ai 27. La presidente della Commissione europea indica in 70 miliardi il fabbisogno di Kiev nel 2026, in 64 nel 2027. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

