Crescono i malumori dopo la comunicazione delle disponibilità per le visite oculistiche negli ambulatori dell’Asl salernitana, con appuntamenti fissati solo tra settembre e ottobre 2026 a Salerno e addirittura a gennaio 2027 a Castellabate. È durissimo Mario Polichetti, responsabile nazionale del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Visite oculistiche, all'Asl c'è spazio solo a partire dal 2026. Polichetti (Udc): “Liste d’attesa fuori controllo”