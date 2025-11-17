Virtus–Maccabi Lepore | Sì alle manifestazioni ma senza violenza

Bolognatoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dal match di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, in programma il 21 novembre, il sindaco Matteo Lepore torna a intervenire sulle tensioni legate alle manifestazioni annunciate da gruppi pro-Palestina. Un tema diventato ancora più sensibile dopo le decisioni assunte dal. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

virtus8211maccabi lepore s236 alle manifestazioni ma senza violenza

© Bolognatoday.it - Virtus–Maccabi, Lepore: “Sì alle manifestazioni, ma senza violenza”

Contenuti che potrebbero interessarti

Giovani palestinesi, il sindaco Lepore sul corteo del 7 ottobre a Bologna: «Manifestazione vergognosa, giusto vietarla. Albanese? Non sta con Hamas» - Se nel centrosinistra non mancano i mal di pancia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni unite sulla situazione dei diritti umani in ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Virtus8211maccabi Lepore S236 Manifestazioni