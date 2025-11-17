Violenza sulle donne Meloni lancia ‘Corri Libera’ | Iniziativa per dire no

(Adnkronos) – "Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un fenomeno odioso, intollerabile che questo governo sta combattendo con ogni mezzo, potenziando strumenti, stanziando più risorse, prevedendo pene più severe e nuovi reati come l'introduzione nel nostro ordinamento del reato autonomo di femminicidio. Ma è una sfida che passa anche . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

