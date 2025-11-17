Violenza donne Semenzato | Bene la decisione bipartisan sul consenso

«Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni». È questo il cuore della nuova formulazione dell’articolo 609 - bis del Codice penale, approvata all’unanimità in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Violenza donne, Semenzato: «Bene la decisione bipartisan sul consenso»

