Violenza contro le donne | le iniziative dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo

Ecodibergamo.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LE INIZIATIVE. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, l’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo propone quattro giorni di attività dedicate all’informazione, all’ascolto e all’orientamento per le vittime di violenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

violenza contro le donne le iniziative dell8217ospedale papa giovanni di bergamo

© Ecodibergamo.it - Violenza contro le donne: le iniziative dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo

Contenuti che potrebbero interessarti

violenza contro donne iniziativeViolenza contro le donne, tutte le iniziative della Regione per il 25 Novembre - La sua voce è diventata per tante donne motivo di forza per uscire fuori dalla spirale di violenza in cui vivono. Si legge su ilsecoloxix.it

violenza contro donne iniziativeGiornata Mondiale contro la violenza sulle donne, iniziativa alla Ss Trinità di Cerveteri - La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite al fine di sensibilizzar ... Lo riporta terzobinario.it

violenza contro donne iniziativeViolenza contro le donne: le iniziative dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo - In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, l’Asst Papa Giovanni di Bergamo propone quattro giorni di attività. Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Contro Donne Iniziative