Vinto lo scontro diretto Fast Car passa al fotofinish
CALCIO A 5 OPES Nella 4° giornata del Girone Centro del Carrello lo Zeta Club fa suo lo scontro al vertice contro l’ex capolista Dodicieventi, 2 gol e 1 assist per Vezzani, a segno anche Spettoli, Mantovani, Burigo e Caniato. Bene lo Streat Ferrara, 7-0 alla Squadra Cuscinetto, decisivo Barani con con 2 assist nel primo tempo per Gennari che ne fa 3 in tutto, gol di tacco in acrobazia di Arenga. Il Fast Car comanda 4-2 all’intervallo e poi 7-4, ma si fa recuperare dall’Umbertiana sul 7-7, la decide allo scadere Tcheuna su punizione, la barriera si apre colpevolemente, tripletta di Lefons e doppietta di Marchiori per il Fast Car, una doppietta a testa per Boschiero, Gozzi e Vullo nell’Umbertiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Reggina-Athletic Palermo, Torrisi tuona: "In tre anni non si è vinto nulla, mai uno scontro diretto. Ci sono giocatori che non hanno mai vinto il campionato" - continua su: - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Milano-Novara 2-3, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le padrone di casa non completano la rimonta, grande vittoria per le ragazze di Bernardi - 37 Milano tornerà in campo contro San Giovanni il 23 novembre alle 16. Scrive oasport.it
Le avversarie non mollano in vista dello scontro diretto - Il 2 novembre si sfidano in Romagna, il giorno prima arriva il Campobasso. lanazione.it scrive