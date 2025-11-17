CALCIO A 5 OPES Nella 4° giornata del Girone Centro del Carrello lo Zeta Club fa suo lo scontro al vertice contro l’ex capolista Dodicieventi, 2 gol e 1 assist per Vezzani, a segno anche Spettoli, Mantovani, Burigo e Caniato. Bene lo Streat Ferrara, 7-0 alla Squadra Cuscinetto, decisivo Barani con con 2 assist nel primo tempo per Gennari che ne fa 3 in tutto, gol di tacco in acrobazia di Arenga. Il Fast Car comanda 4-2 all’intervallo e poi 7-4, ma si fa recuperare dall’Umbertiana sul 7-7, la decide allo scadere Tcheuna su punizione, la barriera si apre colpevolemente, tripletta di Lefons e doppietta di Marchiori per il Fast Car, una doppietta a testa per Boschiero, Gozzi e Vullo nell’Umbertiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vinto lo scontro diretto. Fast Car passa al fotofinish