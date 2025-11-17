Villa Crine | Cantine Aperte a Natale

Cantine Aperte a Natale torna anche quest'anno con tutta la sua atmosfera. Sabato 6 dicembre, Villa Crine accenderà i camini delle sale più antiche della villa e aprirà le porte ai visitatori per una giornata speciale. Tra calici di vino, profumi d'inverno, sorrisi e stuzzichini, gli ospiti.

