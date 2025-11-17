Villa Bernasconi un gioiello Liberty sul Lago di Como
Le dimore storiche sul Lago di Como sono una delle meraviglie d’Italia e Villa Bernasconi va citata tra i gioielli in stile Liberty della zona di Cernobbio. Fu commissionata da Davide Bernasconi, imprenditore tessile milanese e fondatore delle Tessiture Seriche Bernasconi, all’architetto Alfredo Campanini, tra il 1905 e il 1906. La Villa non fu costruita solo come dimora privata, ma come cuore di un sistema che univa il principio di “casa e bottega”. Di fatti, nacque incastonata nella cosiddetta Cittadella della seta di Cernobbio, un complesso che includeva gli stabilimenti tessili, ma anche gli uffici, le case per gli operai e l’asilo per i figli dei lavoratori. 🔗 Leggi su Dilei.it
