Vigili del fuoco salvano un istrice dalla piena del fiume
Nel pomeriggio di oggi, 17 novembre, una squadra dei vigili del fuoco di Arezzo è intervenuta per recuperare un istrice rimasto bloccato sulle sponde dell'Arno, nel comune di Subbiano. L'animale, sorpreso dall'innalzamento improvviso del livello dell'acqua causato dalle abbondanti piogge, si era.
È stato individuato dai Vigili del Fuoco il corpo della donna dispersa a Cormons. E' in corso operazione di recupero della seconda vittima dell'ondata di maltempo che ha investito il Friuli Venezia Giulia.
Cormons (GO), edifici crollati per frana: proseguono le ricerche dei due segnalati come dispersi. I #vigilidelfuoco con squadre #USAR, #cinofili ed escavatori scavano tra le macerie delle abitazioni [ #17novembre 14:30]
Istrice rimane bloccato in un isolotto nell'Arno sorpreso dalla piena: recuperato e salvato da vigili del fuoco - L' intervento è stato effettuato nel pomeriggio di lunedì 17 novembre a Subbiano in provincia di Arezzo.
L'Arno si ingrossa, istrice resta bloccato: arrivano i vigili del fuoco, animale salvato - Subbiano, l'istrice era rimasto bloccato nell'alveo del fiume, isolato su un piccolo isolotto dopo il repentino innalzamento del livello dell'acqua ...